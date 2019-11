Trump : la guerre avec Pyongyang aurait pu faire 100 millions de morts

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis estime que, si la guerre avait éclaté avec la Corée du Nord, il y aurait eu entre 30 et 100 millions de morts. Un propos cité dans le livre « Dans la Maison Blanche de Trump – la véritable histoire de sa présidence » écrit par l’auteur à succès Doug Wead et publié hier.Toujours d’après Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dispose de 10 000 canons et, par conséquent, l’arme nucléaire n’est pas indispensable pour provoquer un des plus grands désastres de l’histoire du monde.Par ailleurs, le chef de l’État américain porte un regard négatif sur les alliés des USA, affirmant qu’ils ne font que soutirer l’argent de son pays. C’est dans ce cadre qu’il a critiqué le THAAD, le système de défense antimissile américain installé en Corée du Sud, pour lequel Washington se serait trop engagé financièrement sans obtenir aucun retour.Le milliardaire républicain a ajouté que le pays de l’oncle Sam versait une somme astronomique, soit 4,5 milliards de dollars chaque année, pour le stationnement des GI's dans le sud de la péninsule coréenne.Enfin, Wead dévoile que Trump lui a montré une lettre de Kim III dans laquelle le jeune leader nord-coréen aimerait croire que les efforts sincères et la ferme volonté des deux pays pour entamer une nouvelle relation bilatérale portent leurs fruits.