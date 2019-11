Le Yucheng : la Chine et la Russie ont un plan pour régler la question du nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Pékin et Moscou poursuivront leurs efforts communs en vue de régler de manière pacifique le dossier nucléaire de la péninsule coréenne. C’est ce qu’a annoncé Le Yucheng, vice-ministre chinois des Affaires étrangères, en voyage en Russie, lundi heure locale.Il a tenu ces propos face à un parterre de journalistes, évoquant le fait que les deux pays avaient préparé conjointement un plan de travail en ce sens et qu’ils recueillaient en ce moment les opinions des autres nations sur ce sujet.Le haut diplomate a ensuite souligné que la Chine et la Russie apportaient de manière constante d’importantes contributions au processus politique des deux Corées, et qu’ils feraient avancer tous les dossiers liés au nucléaire dans la péninsule, y compris la dénucléarisation du Nord.Le « duo Chine-Russie » avait élaboré en 2017 un premier plan général portant sur leurs initiatives, complètes et progressives, visant à régler les tensions intercoréennes. Et il continue à exhorter les autres pays concernés à l'appliquer eux aussi.La nouvelle initiative évoquée par Le Yucheng consiste en une action plus détaillée qui porte sur les domaines militaire, politique, économique ainsi que l’échange de visites. Moscou l’a transmise aux nations intéressées, dont la Corée du Nord.