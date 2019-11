Hyundai Motor annonce la création d’une usine en Indonésie

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor va construire sa première usine de voitures dans la région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), plus précisément en Indonésie. Le premier constructeur automobile sud-coréen a conclu hier un accord d’investissement en la matière dans son usine d’Ulsan, dans le sud-est du pays, en présence du président indonésien Joko Widodo et du vice-président du groupe, Chung Eui-sun.Cette nouvelle structure sera bâtie dans la zone industrielle de Delta Mas à Bekasi, qui se situe à 40 km à l’est de la capitale Jakarta, sur une surface de 776 000 m². Elle produira 150 000 voitures chaque année à partir de la fin 2021. L’objectif est d’atteindre progressivement un volume de 250 000 unités par an, avec un coût d'opération de 1,55 milliard de dollars.Hyundai Motor y fabriquera les nouveaux modèles compacts destinés au marché de l’Asean comme les B-SUV et B-MPV. Le conglomérat envisage également de mettre sur le marché des voitures électriques. Ces véhicules seront exportés dans les pays membres de cette association des pays du sud-est asiatique, tels que les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.