Séoul observe de près la réapparition de navires de guerre dans le port nord-coréen de Jangjon

Photo : YONHAP News

Des vaisseaux de guerre ont récemment été détectés, à plusieurs reprises, dans le port de Jangjon, en Corée du Nord, là où les sud-Coréens débarquaient des ferries pour débuter leur circuit aux monts Geumgang, avant la suspension de ces visites en 2008. Pour rappel, ces excursions avaient été lancées dix ans plus tôt. De nouveaux bâtiments ont également été construits sur le quai de ce port, unique escale pour les touristes.Séoul scrute de près l’évolution de la situation, car il considère que le régime communiste pourrait le réaménager en une base militaire.Avant le début des voyages dans ces « montagnes de diamants », le port en question était en fait la base navale militaire la plus au sud du royaume ermite, sur sa côte orientale. Des navires de guerre et des sous-marins de poche y étaient déployés, mais elle a été déplacée un peu plus au nord, et les vaisseaux de guerre dans d’autres ports, suite au lancement des circuits touristiques, et ce en dépit de l’opposition de l’armée.A en croire une source bien informée, avant même l’arrêt des randonnées des sud-Coréens, des bateaux de guerre y étaient souvent amarrés pour des ravitaillements en essence. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter.Pourtant, le ministère sud-coréen de la Réunification estime que le réaménagement de la base pourrait peser négativement sur la reprise des voyages dans cette zone.