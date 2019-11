Séoul, Pékin et Tokyo reprennent leurs négociations sur un ALE trilatéral

Photo : KBS News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont repris aujourd’hui à Séoul leurs négociations visant à conclure un accord de libre-échange trilatéral (ALE).Il s’agit du 16e round de discussions, mais du premier depuis l’aboutissement, début novembre à Bangkok, des pourparlers sur le texte du Partenariat économique global régional (RCEP). Celui-ci est un projet de traité commercial entre 15 nations situées dans la région Asie-Pacifique, dont les trois voisins du Nord-est asiatique.Ce nouveau volet portera sur tous les domaines, y compris l'ouverture des marchés des biens et des services, les investissements, les douanes ou encore l’e-commerce. La finalité de cette initiative est de réaliser une libéralisation d’un niveau supérieur à celle du RCEP.Le chef de la délégation de Séoul, Yeo Han-koo a déclaré que son pays chercherait à produire un accord gagnant-gagnant et ferait des efforts pour jeter les bases de la coopération et de la prospérité économiques en Asie du Nord-est, sous l'impulsion de l’accord conclu dans la capitale thaïlandaise.