L’alpiniste Um Hong-gil nommé « héros sportif de 2019 »

Photo : YONHAP News

L’alpiniste Um Hong-gil a été nommé comme le héros sportif de cette année en Corée du Sud, lors d’une cérémonie organisée, hier, par le Comité olympique et des sports sud-coréen (KSOC).Le sud-Coréen de 59 ans a grimpé l’Everest en 1988 avant de conquérir les 14 sommets de plus de 8 000 mètres dans l’Himalaya en 2000. En gravissant les monts Yalung-Kang et Lhotse Shar en 2004 et 2007, il a escaladé enfin la totalité des 16 sommets. C'est une première mondiale. Le comité estime que son sens du défi donne un grand espoir à la population.Um a accordé le mérite à ses compagnons et aux sherpas qui ont partagé les peines avec lui, en énumérant le nom des personnes ayant péri lors de ses ascensions. D’ailleurs, il a créé la fondation Um Hong-Gil Human, afin de venir en aide aux enfants de ses guides népalais décédés.Depuis 2011, le KSOC sélectionne chaque année un sportif qui a honoré le pays et qui a renvoyé une image de rôle modèle auprès des adolescents.