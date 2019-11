Le moral des consommateurs continue de s’améliorer

Photo : YONHAP News

Le moral des consommateurs sud-coréens est de plus en plus haut. Une augmentation pour le troisième mois d’affilée et qui permet à cet indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) de dépasser, en novembre, le seuil des 100.D’après la Banque de Corée (BOK), le fameux CCSI s’est en effet élevé à 100,9. Soit 2,3 points de plus que le mois précédent. C’est la première fois en sept mois qu’il repasse la barre des 100. Autrement dit, les personnes optimistes sont plus nombreuses que les pessimistes au regard de leur situation financière pour les mois à venir.La BOK explique cette croissance principalement par l’avancée dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui dope le marché boursier et les activités économiques.Quant à l’indice du sentiment des consommateurs sur les prix des logements, il a bondi de cinq points sur un mois pour s’établir à 120. En effet, un plus grand nombre de sud-Coréens pensent que qu’ils coûteront plus cher d’ici un an.