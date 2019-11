Encore une fois, le soleil dominera le ciel sud-coréen aujourd’hui. Après une matinée chargée en nuages dans la moitié sud et la côte est, le ciel va se dégager progressivement. Seules des précipitations sont attendues du côté de l’île de Jeju et au nord-est du pays.Les températures seront un peu plus fraîches qu’hier. Les maximales atteindront 7°C à Séoul, 14°C à Busan, 11°C à Daegu, 10°C à Daejeon et 13°C sur l’île de Jeju.