Nouvelle chute en septembre du nombre de nouveau-nés

Photo : YONHAP News

Le nombre de naissances continue de baisser en Corée du Sud, selon les dernières données communiquées par l’institut national des statistiques (Kostat).En septembre, seulement 24 100 bébés sont nés. C’est un recul de 7,5 % en glissement annuel et un chiffre historiquement faible pour ce mois-ci.Parallèlement à ce ralentissement continu, le neuvième mois de l’année a été marqué par une légère augmentation du nombre de décès, à 23 500, en hausse de 2,9 % par rapport à l’an dernier.Les mariages ont par contre le vent en poupe. Un total de 15 800 unions ont été célébrées, ce qui représente un bond de 10 % sur un an. Il s’agit aussi de la première progression en 11 mois. Les chiffres cumulés entre janvier et septembre sont toutefois inférieurs de 6,8 % à ceux de la même période l’an dernier.Dans l’autre sens, 9 000 divorces ont été prononcés, en recul de 15 % par rapport à septembre 2018.