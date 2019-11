Des avions de reconnaissance américains survolent la péninsule après les exercices de tirs nord-coréens

Photo : YONHAP News

L’armée américaine semble redoubler de vigilance afin de surveiller les opérations militaires nord-coréennes, depuis que le régime communiste a procédé, samedi dernier, à des exercices de tirs de son artillerie côtière près de la NLL, la frontière maritime intercoréenne, en mer Jaune. Des mouvements en ce sens ont été détectés.A en croire le site « Aircraft Spots », un avion de reconnaissance américain de type RC-135V a survolé, hier, Séoul et la région de Gyeonggi qui l’entoure. Et aujourd’hui, un autre appareil de surveillance E-8C est passé à environ 9 750 mètres au-dessus de la péninsule. Equipé de système radar, cet avion de guerre serait capable de détecter des mouvements de garnisons et des véhicules nord-coréens au sol, à une altitude de 12 km.De manière générale, les vols de reconnaissance américains au-dessus de la péninsule visent à surveiller d’éventuels lancements de projectiles de l’autre côté du 38e parallèle. Néanmoins, leurs sorties d’hier et d’aujourd’hui semblent avoir un rapport avec les récents exercices de tirs nord-coréens.