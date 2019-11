Washington souligne la solidité de son alliance avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a une nouvelle fois souligné que les relations sécuritaires entre Washington et Séoul restaient toujours solides, et qu’il n’y avait pas de failles dans leur alliance.C’est un porte-parole du ministère qui a tenu ces propos, interrogé hier par la Voix de l’Amérique (VOA). La radio américaine lui a demandé de commenter les récentes déclarations de certains experts sur la question coréenne. Ceux-ci avaient affirmé que les relations sud-coréano-américaines étaient actuellement dans une situation compliquée, et que Séoul avait tendance à se tourner vers Pékin. Pourtant, selon le porte-parole, les deux alliés partagent une vision similaire de la paix et de la prospérité dans la région Indo-Pacifique.Questionné sur l’engagement pris par la Corée du Sud et la Chine dans le cadre de la récente conférence à Bangkok de leurs ministres de la Défense, l'officiel américain a martelé qu’il n’y avait pas de rapport avec l’alliance Séoul-Washington. Pour rappel, les ministres sud-coréen et chinois sont convenus d’élargir les échanges et la coopération en matière de défense. Plus précisément, ils ont promis de réviser leur protocole d'entente en vue d’installer des téléphones rouges entre leurs armées de l’air et leurs marines nationales.