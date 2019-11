Moon Jae-in demande au Vietnam de jouer un rôle constructif sur le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, hier, à la Cheongwadae, avec le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc.A cette occasion, Moon Jae-in a souhaité voir s’élargir les investissements conjoints dans différents domaines, tels que les technologies de pointe, la fabrication de matériaux et de composants, ainsi que les services financiers. Il a également indiqué que Séoul envisageait d’augmenter activement l’aide publique au développement (APD) en faveur du Vietnam, notamment en ce qui concerne l’administration publique, dont font partie la construction des villes intelligentes et l’élaboration du système des transports urbains.Les deux dirigeants ont également salué la création du consulat général de la Corée du Sud à Da Nang, en s’engageant à intensifier les échanges humains et les coopérations en matière de santé, de médecine et d’environnement.À propos de la question nord-coréenne, le locataire de la Maison bleue a souhaité que Hanoï joue un rôle constructif. En effet, le Vietnam assumera la présidence de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) l’année prochaine et occupera un siège non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020 et 2021.En réponse, le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que son pays jouerait un rôle actif tout en accordant une attention particulière à ce dossier.