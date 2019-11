Trump : « les Etats-Unis ont dépensé une somme colossale pour la défense des pays riches »

Photo : YONHAP News

Alors que les négociations entre Séoul et Washington sur le partage des frais de défense devraient prochainement reprendre, le président américain a affirmé que ses prédécesseurs avaient dépensé une somme colossale pour protéger les pays riches, sans pour autant évoquer directement la Corée du Sud.Donald Trump en a fait part, mardi heure locale, lors d’une tournée électorale en Floride. Il a critiqué les précédentes administrations d’avoir utilisé la classe moyenne américaine comme « une tirelire » afin de financer de « vains projets internationaux ». Dans la foulée, il a affirmé qu’il était le président des Etats-Unis et non celui du monde entier.De tels propos laissent supposer que la Maison blanche continuera de faire pression auprès de la Cheongwadae pour une augmentation considérable de ses contributions pour le maintien des GI's dans le sud de la péninsule, lors des pourparlers à venir.