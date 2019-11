Washington dévoile son offre de projets en vue d’améliorer les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a officiellement annoncé sur son site Internet son offre de projets visant à améliorer la situation humanitaire dans le nord de la péninsule. C’est son Bureau de la démocratie, des droits de l’Homme et du Travail qui en est en charge. Une enveloppe de 3 millions de dollars pourrait être débloquée.Les ONG et les établissements d’enseignement supérieur, américains et étrangers, peuvent participer à deux filières : l’une portant sur la promotion des informations et l’autre sur les données concernant les droits fondamentaux des êtres humains.Plus précisément, la première consistera à produire et à diffuser des émissions destinées à la population nord-coréenne ou à développer de nouvelles plateformes de médias, entre autres.Quant à la seconde, elle comprendra notamment l’établissement de bases de données sur les camps de prisonniers politiques, la publication de rapports sur la situation humanitaire ou encore les activités internationales visant à l’améliorer.Les dossiers de candidature doivent être présentés d’ici le 8 janvier 2020.