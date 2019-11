Nucléaire : Séoul et Abou Dhabi souhaitent coopérer dans des pays tiers

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Emirats arabes unis ont tenu hier un 2e round de leur conférence de haut niveau consacrée au nucléaire civil.Au cours de leurs discussions menées à Abou Dhabi, les deux pays se sont engagés à coopérer activement dans divers domaines corrélatifs allant de l’exploitation et la maintenance des centrales à la sûreté et la réglementation, en passant par la recherche et le développement.En effet, ils sont convenus de mettre au point un modèle de coopération en la matière. Le but est de décrocher conjointement des projets de construction de réacteurs nucléaires dans des pays tiers, voire de créer un effet de synergie clé, entre les technologies du pays du Matin clair et l’influence des EAU sur leurs voisins du Proche et Moyen-Orient.La réunion d’hier a eu lieu à un peu plus de deux mois de l’approvisionnement en combustible du premier des quatre réacteurs que la Corée du Sud est en train de construire aux Emirats arabes unis. Un méga-contrat remporté en 2009 par un consortium dirigé par la société sud-coréenne d’électricité Kepco, aux dépens de ses concurrents américains et français.La prochaine rencontre se tiendra l’année prochaine à Séoul.