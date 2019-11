Bourse de Séoul : près de 70% des entreprises cotées seraient sous-évaluées

Photo : KBS News

Presque sept sociétés sur dix, cotées à la Bourse de Séoul, seraient sous-évaluées par rapport à leur valeur comptable.Selon Korea Exchange, l’opérateur de la place boursière sud-coréenne, 403 des 599 entreprises listées au Kospi, son indice de référence, et dont l’exercice prend fin en décembre, sont concernées. Cela représente 67 % des firmes. Leur capitalisation boursière au moment de la clôture du marché le 30 septembre dernier, était inférieure à leur valeur comptable, autrement dit, celle de la totalité de leurs actifs.Un phénomène qui peut notamment s’expliquer par une correction opérée par la Bourse, en raison des différents facteurs défavorables extérieurs et domestiques.La moyenne des ratios cours/valeur (PBR) des 599 compagnies était de 1,05. Selon les secteurs, l’électricité et le gaz ont été les plus sous-évalués avec 0,34, viennent ensuite la sidérurgie et la métallurgie (0,54), les transports et les équipements (0,71) et enfin la construction (0,84).En revanche, la pharmaceutique a été la plus appréciée avec un ratio de 2,05, suivie de la communication (2,04) et de la papeterie et du bois (1,98).