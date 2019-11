Polémique après les propos de Na Kyung-won aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Une nouvelle affaire qui fait des vagues au sein de la classe politique. Il s’agit cette fois des propos tenus par la patronne du groupe parlementaire du Parti Liberté Corée (PLC).Lors de son récent voyage aux Etats-Unis avec ses homologues du Minjoo et du Bareun-Avenir, Na Kyung-won aurait été reçue par le représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord, Steve Biegun. A cette occasion, elle aurait affirmé qu’il serait inapproprié de tenir un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un avant les législatives sud-coréennes, prévues en avril prochain. Une rencontre bilatérale qui, pour elle, risquerait de favoriser le parti au pouvoir.La chef des députés du PLC, la première force de l’opposition conservatrice, a fait part de cette entrevue, lors d’une assemblée générale de sa formation, ajoutant que l’émissaire américain s’était montré positif à son avis. Il n’en fallait pas plus pour créer une nouvelle polémique.Face à celle-ci, Na a démenti toute allégation et expliqué avoir simplement exprimé son inquiétude quant à une telle possibilité à un haut responsable de l’administration américaine, qui a fait un déplacement à Séoul cette année, et non pas à Biegun. Pour appuyer ses propos, elle aurait alors évoqué le fait que le premier sommet Kim-Trump avait eu lieu le 12 juin 2018, la veille des élections locales en Corée du Sud. Pas assez convaincant pour les autres partis qui ont aussitôt réagi, reprochant au PLC de n’avoir en vue que ses propres intérêts aux dépens de la paix dans la péninsule.