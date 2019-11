Ligue des Champions : 3e but européen pour l’attaquant Hwang Hee-chan

Photo : YONHAP News

Le footballeur sud-coréen Hwang Hee-chan a marqué son 3e but en Ligue des Champions. Il a ainsi contribué à la victoire de son équipe, le Red Bull Salzbourg, face au Racing Genk 4 à 1, lors du 5e match du groupe E qui s’est déroulé hier soir, heure locale, en Belgique.C’est la première année que l’attaquant du pays du Matin clair joue la prestigieuse ligue européenne. Son premier but avait également été marqué contre l’équipe belge lors du match aller, remporté 6-2, et son second but contre Liverpool, le vainqueur de l’édition 2018-2019, une confrontation perdue 4-3.Avec cette victoire, Salzbourg occupe la 3e place du groupe E avec 7 points, derrière Naples (9 points) et Liverpool (10 points), et est désormais sûr de poursuivre l’aventure sur la scène européenne, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Cependant, s’il veut conserver ses chances de soulever la « Coupe aux grandes oreilles » et donc se qualifier pour les huitièmes de finale, il lui faudra absolument gagner le dernier match contre Liverpool, qui se jouera en Autriche le 11 décembre prochain.