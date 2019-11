Sommet Corée du Sud-Malaisie : les deux pays d’accord pour relever le niveau de leurs relations

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a reçu aujourd’hui en tête-à-tête le Premier ministre malaisien Mahathir bin Mohamad, lors de son déplacement à Busan dans le cadre du sommet entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Il s’agit de son premier déplacement officiel depuis qu’il est revenu au pouvoir en mai 2018. La coopération entre les deux pays a dominé leur entretien, qui s’est tenu à la Cheongwadae.Les deux dirigeants sont alors parvenus à un accord de principe, selon lequel leurs pays relèveront d’un cran le niveau de leurs coopérations à celui de partenaire stratégique, et ce dès l’année prochaine, qui marquera le 60e anniversaire de l’établissement de leur relation.Le chef de l’État sud-coréen a proposé de créer un effet de synergie à travers une association harmonieuse entre d’une part, « la nouvelle politique du Sud » de Séoul, et d’autre part « la politique orientale » et la « Vision 2030 de la coprospérité » de Kuala Lumpur.Moon et Mohamad ont aussi affiché leur convergence sur la nécessité de conclure un accord de libre-échange (ALE) bilatéral et se sont engagés à poursuivre des efforts en ce sens.Parmi les autres chantiers évoqués : l’industrie du halal, la quatrième révolution industrielle, les TIC, l’énergie, l’environnement et la production d’électricité.Les deux leaders ont également échangé sur le processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule.Au terme de leur sommet, les deux nations ont signé plusieurs protocoles d’accord de coopération qui portent sur les TIC, le gouvernement numérique, la santé et les soins médicaux, ou encore le traitement des eaux potables comme usées.