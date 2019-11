Éducation : le Suneung davantage valorisé pour l’entrée dans les universités

Photo : YONHAP News

Sur fond de polémique sur l’iniquité du système d’admission dans les universités, le gouvernement a dévoilé, aujourd’hui, une série de mesures visant à le rendre plus équitable.D’abord, le ministère de l’Education a demandé à 16 universités prestigieuses situées à Séoul d’élargir à plus de 40 % la part des étudiants admis par les concours généraux d’ici 2023. Ces derniers donnent plus d’importance au Suneung, l’équivalent du baccalauréat français, qu’aux bulletins scolaires des lycéens.D’ailleurs, concernant ces documents, les activités extrascolaires et l’obtention de prix n’y seront plus inscrites. La lettre de motivation et celle de recommandation vont également disparaître. Et le nom du lycée d’origine sera voilé lors de l’examen des dossiers des candidats, comme c’est déjà le cas lors des entretiens.Enfin, le ministère de l’Education envisage de faire augmenter à plus de 10 % la part des étudiants issus de milieux défavorisés, tels que les enfants de parents smicards, les résidents des zones rurales ou les handicapés.