Hausse de 464 000 emplois au 2e trimestre

Au 2e trimestre 2019, le marché du travail a enregistré une hausse de 464 000 nouveaux emplois. Près de la moitié d’entre eux sont occupés par les 60 ans et plus.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre d’emplois salariés recensés a atteint 18 685 000, soit une augmentation de 2,5 % en un an.Par tranches d’âge, les 60 ans et plus ont trouvé 228 000 postes, suivi des quinquagénaires avec 189 000 emplois. En revanche, seulement 66 000 postes nouvellement créés ont été occupés par les 20 ans et moins.Concernant les secteurs d’activité, les postes dans les domaines de la santé et du bien-être social ont progressé de 162 000 et ceux dans le commerce de 77 000, alors que les places dans la construction ont reculé de 86 000.Parmi les 464 000 individus qui ont trouvé un travail, 126 000 étaient des hommes et 338 000 des femmes.