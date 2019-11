Après 8 jours de grève de la faim, Hwang Kyo-ahn s’évanouit et recouvre conscience à l’hôpital

Photo : YONHAP News

Le patron du Parti Liberté Corée (PLC) a recouvré conscience aujourd’hui. Hwang Kyo-ahn a été transporté dans un hôpital hier soir, après avoir perdu connaissance. Il avait entamé une grève de la faim illimitée jeudi dernier afin de demander la prolongation de l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) entre Séoul et Tokyo, et le retrait des projets de lois controversées sur les réformes électorales et de la justice.Malgré l’opposition de son entourage, le chef de la première force de l’opposition a manifesté sa volonté de reprendre son jeûne devant le palais présidentiel. A leur tour, deux membres importants de la formation conservatrice, Jung Mi-kyung et Shin Bo-ra, lui ont emboîté le pas devant la Cheongwadae en signe de solidarité avec leur patron.Le Minjoo a souhaité une convalescence rapide à l’ancien Premier ministre de Park Geun-hye, tout en affirmant que l’Assemblée nationale poursuivrait ses travaux. Dans la foulée, le parti au pouvoir a appelé le PLC à trouver un terrain d’entente sur ces dossiers.Sur la même longueur d’onde, le Parti de la justice et le Parti pour la paix et la démocratie, petites formations progressistes, ont entamé un sit-in devant le siège du Parlement en appelant à l’adoption rapide desdits textes, comme convenu entre les quatre partis politiques, à l’exception du PLC, en avril dernier.