Météo : le ciel bleu domine

Après un ciel majoritairement nuageux ce matin, le soleil a fini par percer et le vent a écarté les derniers nuages qui résistaient en début d’après-midi. C’est un temps radieux qui règne sur la majeure partie du territoire, malgré quelques gouttes persistantes sur les pointes sud-est et nord-est.Après des températures entre 0 et 5 degrés ce matin, le thermomètre remonte singulièrement dans l’après-midi. Les maximales atteindront les 10°C à Séoul et Daegu, 13°C à Busan et sur l’île de Jeju, et 14°C à Daejeon.