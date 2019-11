Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul n’en finit plus de monter et descendre ces derniers jours. Le Kospi, son indice de référence, a terminé la séance du jour en recul de 0,43 %, soit une perte de 9,25 points. Il compte un total de 2 118,60 points.Quant au marché des changes, le won sud-coréen perd encore de sa valeur. Un dollar s’échange contre 1 179,20 wons (-1,80 wons).