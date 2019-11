Séoul promet 5 millions de dollars au Fonds mondial de lutte contre les principales épidémies

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a signé une promesse de dons au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, plus couramment appelé « le Fonds mondial », à Genève ce mercredi. Les termes de cet accord portent sur un apport de cinq millions de dollars à cet organisme à but non lucratif. C’est ce que le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier.Avec cette somme, le pays du Matin clair cumule depuis 2017 un total de 12,5 millions de dollars de contributions auprès de cette fondation. Il envisage de lui octroyer 25 millions de dollars supplémentaires entre 2020 et 2022.Le Fonds mondial, ou « the Global Fund » en anglais, a été créé en 2002 dans le but de prévenir et soigner les maladies infectieuses. La Corée du Sud fait partie des pays membres du conseil exécutif de cet organe.