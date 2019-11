Missiles nord-coréens : Washington continue de se montrer prudent

Photo : KBS News

Alors que la Corée du Nord a effectué un nouveau tir de projectiles de courte portée, le gouvernement américain a affiché une position prudente.Interrogé sur ce lancement, le département d’État américain a donné une réponse laconique. Il s’est contenté de dire qu’il savait qu’un média nord-coréen avait rapporté « ce tir de missiles », sans pour autant préciser plus de détails. Et d’ajouter qu’il était en train de consulter étroitement ses alliés de la région.Son attitude est beaucoup plus réservée que les propos tenus par le Premier ministre japonais. En effet, Shinzo Abe a critiqué ce dernier tir comme un défi grave contre la communauté internationale, qualifiant de « missiles balistiques » les projectiles lancés.Cependant, les médias américains, tels que la chaîne de télévision CNN et l’agence Reuters, ont préféré porter leur attention sur la date de cette nouvelle provocation. En effet, elle survient à l’aube du jour de Thanksgiving et deux ans après le tir d’essai du missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasung-15.Ce qui laisse supposer que l’opinion publique américaine reste plutôt sceptique quant à un éventuel adoucissement de la stratégie de Washington vis-à-vis de Pyongyang, bien que le régime de Kim Jong-un continue de faire pression sur l'administration Trump en multipliant les tensions dans la péninsule.