Séoul-Tokyo : le « 7e dialogue sur le contrôle des exportations » prévu mi-décembre au Japon

Photo : KBS News

Suite à la décision du gouvernement sud-coréen de prolonger sous condition l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon, la semaine dernière, les deux voisins multiplient les démarches pour renouer le dialogue afin de régler leurs récents conflits commerciaux.D'après le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, les deux parties sont convenues nt convenues de tenir, dans le courant de la 3e semaine du mois prochain, à Tokyo, le 7e dialogue sur le contrôle des exportations. Cette décision provient d'une réunion de travail tenue hier à Séoul.Et en vue de préparer ce canal de discussion de rang directeur, auquel les responsables des autorités commerciales participeront, une réunion préliminaire présidée par les chefs de délégation devrait avoir lieu mercredi prochain à Viennes en Autriche.Concernant cette annonce, le ministre Sung Yun-mo a fait savoir, aujourd’hui, que Séoul et Tokyo se sont mis d’accord pour relancer cette assise, qui ne s’est pas tenue depuis juin 2017. Seules conditions : mettre fin provisoirement au processus de saisie par la Corée du Sud de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et partager l’état d’avancement du réexamen des restrictions infligées par le gouvernement nippon sur ses exportations vers le pays du Matin clair. Celles-ci concernent trois substances indispensables à la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans flexibles.