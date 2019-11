Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi en visite à Séoul la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères effectuera une visite officielle à Séoul les 4 et 5 décembre prochains, suite à l’invitation de son homologue sud-coréenne Kang Kyung-whaPour Wang Yi, qui est également le conseiller des affaires d'État, ce sera son premier déplacement dans la capitale sud-coréenne, quatre ans et huit mois après sa participation à la réunion ministérielle trilatérale entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon en mai 2014 à Séoul. Il s’agira également son premier rendez-vous bilatéral avec son homologue sud-coréenne.Les concertations entre les deux hauts responsables devraient porter sur le calendrier et l’ordre du jour du sommet entre Séoul, Pékin et Tokyo, qui se tiendra en Chine le mois prochain.Ce sera également la première visite du chef de la diplomatie chinoise à Séoul depuis la montée des tensions entre les deux pays, provoquée par le déploiement sur la péninsule coréenne du THAAD, le système américain de défense antimissile à haute altitude. Celui-ci avait froissé l’empire du Milieu, qui avait alors imposée un blocus contre la vague culturelle coréenne en 2016. Il est donc possible que les deux ministres discutent, à cette occasion, de la levée de ses restrictions.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Kang et Wang devraient parler de divers sujets tels que les relations bilatérales, la situation politique dans la péninsule coréenne ainsi que les enjeux d’actualité régionaux et internationaux. Leur prochain tête-à-tête sera ainsi l’occasion de renforcer la communication entre les autorités diplomatiques des deux pays et ainsi consolider davantage le partenariat stratégique entre Séoul et Pékin.