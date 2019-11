Triple baisse de la production, de la consommation et des investissements en octobre

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, les secteurs de la production, de la consommation et des investissements ont tous les trois reculé. C’est la première fois depuis février que ces principaux indices industriels connaissent simultanément une baisse.D’après les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a chuté de 0,4 % en glissement mensuel. Si du côté des services et de la construction, elle a progressé, c’est du côté de l’automobile, des composants électriques et de la manufacture que le ralentissement s’est fait sentir.La consommation a, quant à elle, décéléré de 0,5 % en raison du recul des ventes de vêtements et de voitures.Enfin, les investissements ont connu une décroissance de 0,8 %, leur hausse dans les équipements, dont les véhicules, n’ayant pu couvrir leur baisse dans les machineries.