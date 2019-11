Naufrage sur le Danube : le capitaine du bateau « Sigyn » inculpé pour homicide involontaire

Photo : YONHAP News

Six mois après le naufrage d’un bateau de croisière à Budapest, le Parquet hongrois a mis en examen hier le commandant du navire Sigyn, auteur de cet accident tragique.Deux principaux chefs d’accusions ont été prononcés à l’encontre du capitaine ukrainien, identifié sous le nom de Yuri C. D’une part, il est accusé d’homicide involontaire, car il est resté distrait au gouvernail pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que son navire cause le naufrage de l’autre embarcation. A cette négligence s’ajoute le fait qu’il n’a pas respecté la distance de sécurité et n’a pas communiqué par radio ni actionné les signaux sonores avant de percuter l’Hableany.D’autre part, le capitaine est accusé de non-assistance à personnes en danger. En effet, il n’a pas essayé de sauver les passagers tombés par-dessus bord.Si le tribunal retient ces chefs d’accusation, le commandant fautif pourra être condamné à 11 ans de prison au maximum. Si l’accusé reconnait sa culpabilité, il pourra requérir neuf ans de prison.Pour rappel, le naufrage est survenu dans la nuit du 29 mai 2019. Le bateau Hableany, avec à son bord 35 personnes, s’est fait percuter par le navire Sigyn, avant de sombrer dans les profondeurs du Danube. Le bilan fut lourd : 25 touristes sud-coréens ainsi que deux hongrois décédés, et une personne de nationalité sud-coréenne toujours portée disparue .