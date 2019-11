Hwang Kyo-ahn arrête sa grève de la faim

Photo : YONHAP News

Le patron du Parti Liberté Corée (PLC), première force d’opposition, a décidé de mettre un terme, aujourd’hui, à sa grève de la faim. Hwang Kyo-ahn s’était évanoui mercredi soir, après avoir jeûné pendant huit jours, et avait recouvré conscience à l’hôpital le lendemain.D’après la porte-parole du PLC, le chef du parti conservateur a pris cette décision sur les recommandations de sa famille, des médecins et de sa formation politique.Malgré cela, Hwang devrait conserver sa détermination pour poursuivre son combat contre l’adoption des lois portant sur la création d’une agence chargée des investigations sur la corruption des hauts fonctionnaires et sur la réforme électorale. Son objectif : faire toute la lumière sur les soupçons d’abus de pouvoir pesant sur trois proches du président Moon Jae-in, dont l’ancien ministre de la Justice, Cho Kuk.L’ancien Premier ministre de la présidente déchue Park Geun-hye aurait également demandé à deux membres imminentes du PLC, Jung Mi-Kyung et Shin Bo-ra, qui ont entamé, hier, une grève de la faim en soutien à leur chef de fil, d’arrêter de jeûner et de le rejoindre pour continuer la lutte.