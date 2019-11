Les Etats-Unis demandent à leurs alliés un partage plus « équitable » des frais de défense

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington devraient tenir prochainement le 4e round visant à conclure leur 11e accord sur les mesures spéciales (SMA), qui porte sur le partage des frais de défense, dont la présence des GI’s dans la péninsule coréenne. Un accord qui doit être finalisé avant que le 10e n’arrive à échéance.Dans ce contexte, les Etats-Unis exercent une pression sur tous les fronts pour demander une hausse conséquente des frais militaires à leurs alliés où leurs soldats sont dépêchés. Et il n’y a pas que la Corée du Sud qui est dans le viseur de cette offensive.En septembre dernier, l’armée américaine a dépêché des garnisons ainsi que des armes de grande envergure en Arabie saoudite, lorsque celle-ci avait vu ses raffineries bombardées par l’Iran. Peu après, le président Donald Trump avait déclaré que c’était à la péninsule arabique de prendre en charge la totalité des dépenses liées au déploiement militaire américain sur son territoire. Et d'ajouter qu'elle devrait recevoir l’addition salée de cette opération. Selon le Washington Post, les deux pays seraient actuellement en pleine négociation sur cette question.Mais ce n’est pas tout. Le pays du l’oncle Sam fait également pression sur l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). D’après CNN, Washington a décidé d’abaisser son budget affecté à l’Otan, de 22 % à 16 %. Dans la même logique, il demande aux autres pays membres de cette organisation militaire d’augmenter leur contribution, à un niveau équivalent à 2 % de leur PIB.En fait, le locataire de la Maison blanche n’a de cesse de répéter que les pays alliés « ont déplumé » les USA durant des décennies. Et, sur son ordre, les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs américains n’hésitent pas à exercer une pression sur les pays concernés.