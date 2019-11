La Banque de Corée réduit ses prévisions de croissance économique 2019 à 2 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a de nouveau revu à la baisse ses prévisions de croissance de l’économie nationale, en misant sur 2 %, contre 2,2 % en juillet dernier. Il s’agit de sa quatrième dévaluation trimestrielle consécutive. Et c’est le plus bas niveau depuis la crise financière mondiale de 2009.Une révision à la baisse justifiée par deux facteurs. D'abord, la reprise des exportations et des investissements met plus de temps à venir que prévu. Ensuite, le taux de consommation des ménages accuse un ralentissement.Dans la foulée, la BOK a abaissé ses prévisions de croissance pour l’année prochaine, passant de 2,5 % à 2,3 %. En 2020, le pays devrait connaître une croissance légèrement plus importante que cette année grâce à l’amélioration conjoncturelle du secteur des semi-conducteurs et des échanges commerciaux, actuellement en stagnation à l’échelle internationale. Toutefois, cette reprise devrait avoir lieu vers le milieu de l’année prochaine.Par ailleurs, la banque centrale sud-coréenne a décidé de maintenir son taux d’intérêts directeur à 1,25 %. Corrigé à la baisse par deux fois, elle préfère s’accorder du temps pour observer les effets de ses récentes révisions. Pour rappel, elle l’a abaissé en juillet et en octobre dernier d'un quart de point, à chaque fois en raison des conflits commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi que de l’enlisement des exportations et des investissements sud-coréens.