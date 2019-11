L’Armée du Salut déploie ses marmites de charité en proposant des dons « intelligents »

Photo : YONHAP News

Ça sent déjà Noël. L’Armée du salut a organisé aujourd’hui une cérémonie officielle sur la place de Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul, afin de lancer sa collecte de dons de la fin d’année sur 353 sites à travers tout le pays.Nouveauté pour cet hiver : l’organisation a introduit pour la première fois un système de donation « mobile », en plus de son opération traditionnelle dans la rue. Ainsi, les citoyens pourront y participer plus facilement en faisant des virements d’argent via « NaverPay » ou « ZeroPay ». Certaines marmites de collecte deviennent également « intelligentes » puisqu’y a été apposé un code QR permettant aux personnes, n’ayant pas d’argent liquide sur elles, de faire un don en scannant simplement l’autocollant noir et blanc.Cette année, l’Armée du Salut a préféré ne pas fixer de montant à atteindre pour la période cruciale de cette collecte, qui s’étendra jusqu’en janvier 2020. Selon elle, cette décision revient à montrer à la population que chaque pièce et chaque coupure a une valeur précieuse.