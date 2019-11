Scandale sexuel : prison ferme pour Jung Joon-young et Choi Jong-hoon

Photo : YONHAP News

C’est la fin du premier volet judiciaire concernant le méga-scandale impliquant des vedettes de k-pop.La Cour d’assise du district central de Séoul a condamné Jung Joon-young, célèbre chanteur et vedette de télévision âgé de 30 ans, et Choi Jong-hoon, ancien membre du groupe de rock F.T. Island, à respectivement six et cinq ans de prison ferme. Ils sont accusés d’avoir enfreint la loi spéciale relative aux crimes sexuels, notamment la clause liée au tournage illicite de vidéos.La Justice a ordonné également aux deux condamnés de suivre un traitement durant 80 heures sur les violences sexuelles, et leur a interdit de travailler dans des établissements fréquentés par des enfants et des adolescents pendant cinq ans.Pour rappel, les deux artistes ont été inculpés pour des faits de viol collectif de femmes évanouies et en état d’ivresse à Hongcheon et à Daegu, respectivement en janvier et en mars 2016.Un autre chef d’accusation est venu s’ajouter au verdict de Jung. Celui-ci est en effet accusé d’avoir filmé secrètement plusieurs de ses partenaires au cours de leurs ébats sexuels, et d’avoir partagé ses séquences sur un groupe de discussion d’une messagerie instantanée.