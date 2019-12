Les « mesures saisonnières » pour lutter contre les particules fines entrent en vigueur

Photo : YONHAP News

Les mesures écologiques dites « de saison », destinées à lutter contre les particules fines, sont entrées en application et s’étaleront du mois de décembre au mois de mars 2020, à Séoul.En vertu de ces dispositifs renforcés, les véhicules de catégorie 5 en matière d’émission de gaz à effet de serre sont interdits, depuis hier, dans « la zone verte » entre 6h et 21h, sous peine d’une amende de 250 000 wons, soit un peu plus de 192 euros. Toutes les voitures de cette catégorie qui ne sont pas équipées de ce système permettant de réduire les émissions de polluants sont concernées.Les contrevenants seront contrôlés par 119 caméras de surveillances installées dans les 45 sites à l’entrée et à la sortie de la zone. Seuls les voitures en service pour les handicapés et les véhicules d'urgence en seront exclus.Quant aux automobiles qui attendent de recevoir ce dispositif pro-environnemental, elles en seront exemptées jusqu'à fin juin prochain. Les modèles pour lesquels ce genre de composant n'est pas encore mis au point ne seront pas contrôlés d'ici fin décembre 2020.La municipalité de Séoul envisage d'autres mesures liées au transport écologique afin d'étendre la zone verte, à partir de 2021, aux quartiers de Gangnam, la partie sud de la capitale, et Yeouido. A cet effet, le nombre de vélos et de voitures de partage sera augmenté.