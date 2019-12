Séoul est la 7e ville la plus compétitive du monde

Photo : YONHAP News

Séoul se classe, pour la deuxième année consécutive, en 7e position parmi 48 grandes villes du monde en termes de compétitivité. L'Institut des stratégies urbaines de la Fondation Mori Memorial a révélé les résultats de son rapport Global Power City Index (GPCI), qui classe 48 métropoles internationales en fonction de leur pouvoir d'attraction auprès des entreprises, des capitaux et des individus.Le rapport prend en considération six éléments comme l'économie, la recherche et le développement (R&D), l'échange culturel ou encore l'environnement. La capitale sud-coréenne a remporté la 5e place en termes de R&D alors qu'elle est en dessous du 20e rang pour l'économie, l'environnement ou l'habitat.Pour rappel, la métropole sud-coréenne s’est placée en 6e position de 2012 à 2017, avant de descendre d’un cran l’année dernière. Londres, New York, Tokyo, Paris et Singapour occupent, dans cet ordre, les cinq premières places.