Les négociations sur le partage des dépenses militaires entre Séoul et Washington reprennent demain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis lanceront demain leurs négociations sur la répartition des dépenses militaires liées au stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule coréenne. Les discussions vont durer pendant deux jours à Washington D.C.Rappelons que les négociations tenues il y a deux semaines se sont soldées par un échec. Selon James DeHart, représentant de la délégation américaine, Séoul ne satisfaisait pas les réclamations de son pays qui a mis en avant un partage juste et équitable des coûts de défense.Parallèlement, le président américain Donald Trump, qui réclame une augmentation drastique de ces frais, va continuer de faire pression sur ses alliés lors du prochain sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), qui se tiendra à Londres les 3 et 4 décembre.Concernant les tractations sud-coréano-américaines en cours, le New York Times a qualifié la proposition du locataire de la Maison blanche d’absurde et pour laquelle aussi bien la Corée du Sud que les Etats-Unis seront perdants.Selon le Washington Post, une hausse de 5 milliards de dollars est une demande insultante et impossible à accepter pour le gouvernement de Moon Jae-in, dans un contexte où l’alliance bilatérale doit être renforcée face à une éventuelle crise dans la péninsule coréenne.