Arrêtés au Vietnam, 10 transfuges nord-coréens sont expulsés vers la Chine

Photo : YONHAP News

Dix transfuges nord-coréens dont sept femmes ont été arrêtés vendredi dernier près de la frontière entre le Vietnam et le Laos par les autorités vietnamiennes, avant d’être expulsés vers la Chine. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA).Le gouvernement sud-coréen a demandé au Vietnam de tout mettre en place pour empécher le renvoi forcé de ces réfugiés chez eux, dans le cadre des mesures déployées visant à leur permettre de trouver refuge dans un pays de leur souhait.Cependant, pour des raisons de sécurité, aucune information détaillée sur ces nord-Coréens n’a été dévoilée. Et afin d'assurer leur protection, des discussions entre le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et les pays concernés sont en cours.