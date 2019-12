Les exportations chutent de 14,3 % en novembre, en recul depuis 1 an

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes poursuivent leur dégringolade pour le 12e mois consécutif. Enregistrant 44,1 milliards de dollars, elles ont affiché le mois dernier une baisse de 14,3 % en glissement annuel.Une chute à deux chiffres constante depuis le mois de juin dernier et qui, si elle continue à ce rythme, pourrait se refléter sur la décroissance annuelle, une première en dix ans.Ce résultat s’explique principalement par les mauvaises performances des produits phares que sont les semi-conducteurs, la pétrochimie et la construction navale. Suite à la diminution de leur prix, le montant des exportations des puces mémoires a chuté de 30,8 % en novembre sur un an.En revanche, la vente des ordinateurs à l'étranger a enregistré une hausse de 23,5 %. Cette augmentation est également observée dans les cosmétiques, la bio-santé et les voitures électriques.Les expéditions vers la Chine et le Japon ont respectivement reculé de 12,2 % et 10,9 %. Le gouvernement estime que l’impact des restrictions sur les exportations de trois matériaux industriels, que Tokyo a imposées à Séoul, reste limité.