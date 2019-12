Nouveau record d'importation de viande bovine américaine

Photo : YONHAP News

Ces dix premiers mois de l'année, la Corée du Sud a importé 209 034 tonnes de viande de bœuf américaine, soit une augmentation de 7,9 % en glissement annuel. Ce chiffre a d'ailleurs dépassé le record annuel de 2003, établi à 208 636 tonnes.En valeur, ces importations ont atteint 1,54 milliard de dollars, soit 10,4 % de plus que l'an dernier, et sont par conséquent très bien parties pour battre un nouveau record, et ce pour la 4e année d’affilée.Entre janvier et octobre, le bœuf américain occupe un peu plus de la moitié des importations de viande bovine, soit 50,4 % des 415 112 tonnes au total. C’est la première fois qu’il repasse la barre symbolique des 50 % depuis 2003, l’année où l'importation de cette denrée venue des Etats-Unis avait été interdite suite à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également appelée « maladie de la vache folle ».En effet, cette viande « made in USA » était toujours en tête depuis 1994, atteignant jusqu’à 68,3 % de part de marché des viandes bovines importées. Mais elle a été interdite des étals sud-coréens en 2003 suite à l'apparition de cas de vaches folles sur le sol américain. Après de longues négociations, elle a finalement été réintroduite au pays du Matin clair en 2008, malgré une forte opposition de l’opinion publique traduite par des manifestations d'envergure.