Le siège d'Oxy présente ses excuses aux victimes de son désinfectant pour humidificateurs

Photo : YONHAP News

Laxman Narasimhan, nouveau président de Reckitt Benckiser (RB), maison mère britannique du fabricant des produits d'hygiène Oxy, a présenté ses excuses sincères aux victimes et à leurs familles touchées par le scandale du désinfectant toxique pour humidificateurs. Il s’est également engagé à s’efforcer de résoudre ce problème.Suite à l’annonce faite hier par l’équipe spéciale en charge d’éclaircir deux scandales nationaux, le patron de RB a publié vendredi dernier une lettre d’excuses sur son site officiel après avoir reçu un groupe d’investigateurs dans ses locaux. Pour rappel, ces deux affaires portent sur ce désinfectant en question et sur les circonstances du naufrage du ferry Sewol.Rappelons que l’équipe composée de cinq inspecteurs a réalisé, durant huit jours depuis le 24 novembre, des entrevues auprès des cadres du fabricant britannique de produits d'hygiène en Inde et en Grande-Bretagne, afin de discuter des mesures de soutien aux victimes.