Kim Yeon-chul souligne les perspectives concrètes de la coopération intercoréenne

Photo : YONHAP News

Les deux Corées ont de nombreux domaines communs sur lesquels elles peuvent s’associer, en dehors du projet touristique des monts Geumgang, situé au Nord. Et il est grand temps d'identifier des programmes de coopération possibles. C'est ce qu'a souligné Kim Yeon-chul, le ministre sud-coréen de la Réunification, lors d'un débat organisé à Séoul par le « Kwanhun Club », une importante association de journalistes sud-coréens.Les projets coopératifs évoqués seraient de nature caritative ou culturelle. Sont par exemple mentionnés la rédaction conjointe d'un grand dictionnaire coréen, le projet de fouilles archéologiques du Manwoldae, le site de l'ancien palais royal de la dynastie de Koryo, situé à Gaeseong, ou encore la participation commune à des événements sportifs internationaux.Le ministre a souligné qu'il fallait construire un rôle autonome aux relations nord-sud et l'accroître. Pour lui, ce point est d'autant plus important, qu'il permettrait de stimuler le dialogue nord-coréano-américain, bloqué depuis un certain temps.D’ailleurs, sur le sujet des négociations sur la dénucléarisation, le haut officiel a appelé Pyongyang et Washington à adopter une position plus souple afin de les relancer, affirmant le fait que leur volonté de dialoguer était toujours existante.Face aux critiques, selon lesquelles Séoul adopte un profil trop bas à l'encontre du régime communiste, Kim a souhaité, au lieu de se focaliser sur la situation actuelle, avoir une vision plus large et à long terme des relations intercoréennes, et croire en une évolution progressive malgré certains reculs.