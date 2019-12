Corée du Nord : Washington renforce sa surveillance sur la situation militaire

Suite aux récents tirs successifs d’un nouveau type de lanceur de missiles multiples de grande envergure par la Corée du Nord, les Etats-Unis relèvent d'un cran leur surveillance militaire autour de la péninsule coréenne.Selon le site de recherche sur l'aviation civile « Aircraft Spots », un avion de reconnaissance américain « RC-135W » a survolé aujourd'hui la capitale sud-coréenne. Cet engin apparaît généralement dans le ciel sud-coréen avant ou après des provocations balistiques nord-coréennes.Un petit peu avant, un autre appareil de reconnaissance de l'armée US, l’« U-2S », a exercé un survol jusqu'à 20 km de la ligne de démarcation, afin de photographier les installations et les déplacements militaires au-dessus du 38e parallèle.Depuis les exercices de tirs de l’artillerie côtière du régime communiste sur l’île de Changrin, en mer Jaune, les opérations de surveillance de l'armée américaine se sont multipliées en Corée du Sud, mobilisant des engins de reconnaissance de l'armée de l'air et de la marine.