Moon Jae-in exhorte le Parlement à écouter les demandes du peuple

Photo : YONHAP News

Alors que le projet de loi pour le budget 2020 n'a pu être mis au vote, en raison d’un conflit parlementaire sans issue, le président Moon Jae-in a vivement critiqué l'Assemblée nationale devant ses conseilleurs, réunis aujourd'hui à la Cheongwadae.Pour le chef de l'Etat, le Parlement ne fonctionne plus du tout et un tas de projets de loi relatifs à la vie économique et sécuritaire des citoyens sont en suspens. Il a également pointé du doigt la culture déplorable de cette institution, dans laquelle des querelles et des intérêts politiciens l'emportent sur le bien-être du peuple.Le locataire de la Maison bleue a surtout évoqué les projets de lois portant sur le renforcement de la sécurité des enfants et qu'une certaine formation politique cherche à utiliser comme outil de transaction dans les négociations avec les autres partis.Enfin, Moon a également déploré que le délai pour voter la disposition pour le budget 2020 ait été dépassé. Avant d'appeler encore une fois le Parlement à trouver un terrain d'entente pour que le soutien budgétaire, attendu par les entreprises et les individus qui en ont besoin, leur soit mis à disposition dans un temps adéquat.