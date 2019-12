Météo : retour du soleil

Après un weekend qui s’est dégradé au fil des journées pour terminer sur un dimanche pluvieux et gris, la Corée du Sud retrouve le ciel bleu et le soleil en ce début de semaine. Des nuages devraient s’amonceler au-dessus du pays, dans l’après-midi sur la moitié sud puis en fin de soirée dans le nord. Attention aux possibles chutes de pluie voire de neige cette nuit, qui pourraient s’étendre de la ville d’Incheon jusque dans la province de Jeolla du Nord.Les matinées sont de plus en plus fraîches, et par conséquent, les températures maximales en journée de plus en plus basses. Elles n’atteindront que les 3°C à Séoul et Daejeon, 8°C à Daegu, 10°C à Busan, et 11°C sur l’île de Jeju.