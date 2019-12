Financement des GI’s : Stilwell continue de faire pression sur Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique s’est une nouvelle fois exprimé sur les frais de défense à partager avec la Corée du Sud et le Japon pour le stationnement des troupes US sur leur sol. De fait, il a affirmé que les capacités de ces deux pays avaient connu une croissance exponentielle ces dernières décennies et qu’il y aurait davantage d’opportunités de coopération avec eux.David Stilwell a fait ces remarques lors d’un débat, hier, suite à sa prise de parole devant un colloque organisé par la Brookings Institution, un think tank basé à Washington.Ses propos sont perçus avec une attention particulière. En effet, ils interviennent dans un contexte où les gouvernements sud-coréen et américain reprennent aujourd’hui leurs négociations visant à déterminer leurs contributions respectives au financement du maintien des GI’s au sud du 38e parallèle. L’administration Trump exige de Séoul une augmentation drastique de sa participation.Questionné sur la récente décision de la Corée du Sud de reconduire son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon, le haut diplomate s’en est réjoui et a souligné que le pacte était important pour faire face aux éventuelles provocations de Pyongyang.