ONU : la Corée du Nord parmi les 5 pays à voter le plus souvent contre les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fait partie du top 5 des pays à avoir voté le plus souvent contre les Etats-Unis à l’Assemblée générale des Nations unies. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA), citant le rapport des votes à l’Onu 2018 que le département d’Etat américain a remis au Congrès.Parmi 20 questions inscrites à l’ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Onu que le gouvernement américain juge directement liées à l’intérêt de son pays, le régime de Kim Jong-un s’est prononcé à l’encontre du pays de l’oncle Sam dans 94 % des cas avec 16 voix contre, deux voix pour et deux abstentions.Les quatre pays qui, au sein de cette organisation internationale, se sont opposés aux USA plus souvent que la Corée du Nord sont la Chine, l’Iran, le Nicaragua et le Turkménistan. Ces nations ont voté contre à 18 reprises.