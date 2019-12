La croissance se maintient à 0,4 % au troisième trimestre

Photo : YONHAP News

Au troisième trimestre, le PIB a progressé de 0,4 % par rapport aux trois mois précédents. Il s’établit à un peu plus de 461 700 milliards de wons, soit environ 351,2 milliards d’euros. Rendue publique aujourd’hui, il s’agit de la 2e estimation de la Banque de Corée (BOK). Des chiffres identiques à la première estimation qu’elle avait avancée en octobre. Cela représente 0,6 point de moins que le trimestre précédent.Pour être plus précis, la croissance du BTP a été revue à la baisse, alors que celle de la consommation privée et des exportations à la hausse, par rapport aux données communiquées en octobre.En ce qui concerne le revenu national brut (RNB) réel, il s’est accru de 0,6 % par rapport au trimestre précédent.