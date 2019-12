Kim Jong-un de nouveau à Samjiyon près du mont Baekdu

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a fait un nouveau déplacement dans le comté de Samjiyon, situé tout près du mont Baekdu, afin d’assister à la cérémonie marquant la fin de la 2e étape des travaux de reconstruction de la ville.A en croire les médias d’Etat comme la KCNA et le Rodong Sinmun, la cérémonie s’est déroulée en grande pompe en présence du leader nord-coréen et d’autres hauts responsables du régime.Le village est en reconstruction dans le cadre d’un immense projet ordonné par Kim III et qui prévoit d’y aménager, notamment, un musée des activités révolutionnaires, un stade d'entraînement aux sports d'hiver et des complexes de logements.Samjiyon est un lieu hautement symbolique, puisque ce village est, selon le royaume ermite, le lieu de naissance de Kim Jong-il, père et prédécesseur de l’actuel homme fort de Pyongyang. Celui-ci s’y rendait souvent ou gravissait le mont Baekdu avant de prendre des décisions importantes. Les déplacements sur ces lieux sont donc observés avec beaucoup d’attention.